lutto nel mondo della boxe morto a 17 anni il figlio di arturo thunder gatti

Una terribile notizia ha scosso ancora una volta la famiglia Gatti, in passato già segnata da grandi successi nella boxe ma anche da profonde tragedie. È morto Arturo Gatti Jr., figlio dell’indimenticato campione italo-canadese Arturo ‘Thunder' Gatti (40 vittorie e 9 sconfitte in carriera). Chi era Arturo. La sua scomparsa riporta alla mente la tragica fine del padre, rinvenuto morto nel 2009 in Brasile, durante la luna di miele con la seconda moglie. In un primo momento la donna fu accusata di omicidio, ma l’inchiesta fu archiviata un mese dopo, classificando la morte dell’ex campione come suicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

