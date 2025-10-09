Lutto nel cinema è morta la figlia di una vera leggenda | la notizia solo ora

Tvzap.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi tv. – C’è una luce che non cerca riflettori, ma illumina comunque chi le sta intorno. Così era quella donna che per anni aveva scelto di restare lontana dalle cronache mondane, pur portando uno dei cognomi più celebri di Hollywood. Solo ora, mesi dopo la sua scomparsa, la notizia è diventata pubblica. . È morta Susan Kendall Newman, figlia dell’attore Paul Newman e della sua prima moglie Jacqueline E. Witte. Aveva 72 anni. La sua morte risale in realtà al 2 agosto scorso, ma la famiglia ha deciso di comunicarlo soltanto in queste ore, con un messaggio sobrio e commosso: le cause del decesso sarebbero legate a “complicazioni dovute a problemi di salute cronici che la donna stava affrontando”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

lutto nel cinema 232 morta la figlia di una vera leggenda la notizia solo ora

© Tvzap.it - Lutto nel cinema, è morta la figlia di una vera leggenda: la notizia solo ora

In questa notizia si parla di: lutto - cinema

Cinema in lutto, addio all’iconica attrice: il male che se l’è portata via

“Ha raggiunto la sua diva”. Cinema italiano in lutto: è morto anche lui

Cinema in lutto, addio all’iconica attrice. Indimenticabile quel film epico

lutto cinema 232 mortaLutto nel cinema, morta l’attrice Claudia Cardinale - L’attrice italiana – come riportano i media francesi – &#232; deceduta a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. Da corrieredellacalabria.it

Lutto nel mondo del cinema, &#232; morta la regista pesarese Rita Giancola - E’ lutto nel mondo della cultura pesarese ma soprattutto del cinema, settore che conosceva benissimo e che ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Cinema 232 Morta