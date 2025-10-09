Lutto nel cinema è morta la figlia di una vera leggenda | la notizia solo ora
Personaggi tv. – C’è una luce che non cerca riflettori, ma illumina comunque chi le sta intorno. Così era quella donna che per anni aveva scelto di restare lontana dalle cronache mondane, pur portando uno dei cognomi più celebri di Hollywood. Solo ora, mesi dopo la sua scomparsa, la notizia è diventata pubblica. . È morta Susan Kendall Newman, figlia dell’attore Paul Newman e della sua prima moglie Jacqueline E. Witte. Aveva 72 anni. La sua morte risale in realtà al 2 agosto scorso, ma la famiglia ha deciso di comunicarlo soltanto in queste ore, con un messaggio sobrio e commosso: le cause del decesso sarebbero legate a “complicazioni dovute a problemi di salute cronici che la donna stava affrontando”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: lutto - cinema
