Lutto nel calcio argentino | è scomparso Miguel Ángel Russo ex allenatore del Boca Juniors e figura storica del calcio sudamericano
Calcio argentino in lutto: addio a Miguel Ángel Russo, ex tecnico del Boca Juniors e leggenda del calcio sudamericano Il calcio argentino piange la morte di Miguel Ángel Russo, tecnico di grande esperienza e protagonista di alcune delle pagine più importanti della storia recente del Boca Juniors, una delle squadre più titolate del Sud America. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
