Lutto in Argentina è morto l’allenatore del Boca Juniors

Il calcio argentino perde uno dei suoi volti più autentici e rispettati. Miguel Ángel Russo, storico allenatore e simbolo di professionalità e umanità, è scomparso all'età di 69 anni. La notizia è stata ufficializzata dal Boca Juniors attraverso una nota carica di commozione: "Miguel lascia un segno indelebile nella nostra istituzione e sarà sempre un esempio di gioia, umanità e dedizione", si legge nel comunicato del club xeneize. Nato a Buenos Aires nel 1956, Russo aveva costruito la propria carriera prima da calciatore, militando principalmente con l' Estudiantes de La Plata, e poi da allenatore, guidando numerose squadre in Argentina e all'estero.