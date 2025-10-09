Lutto in Argentina è morto l’allenatore del Boca Juniors
Il calcio argentino perde uno dei suoi volti più autentici e rispettati. Miguel Ángel Russo, storico allenatore e simbolo di professionalità e umanità, è scomparso all’età di 69 anni. La notizia è stata ufficializzata dal Boca Juniors attraverso una nota carica di commozione: “Miguel lascia un segno indelebile nella nostra istituzione e sarà sempre un esempio di gioia, umanità e dedizione”, si legge nel comunicato del club xeneize. Nato a Buenos Aires nel 1956, Russo aveva costruito la propria carriera prima da calciatore, militando principalmente con l’ Estudiantes de La Plata, e poi da allenatore, guidando numerose squadre in Argentina e all’estero. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: lutto - argentina
Argentina in lutto: è deceduto Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors - facebook.com Vai su Facebook
Argentina in lutto, è morto l’allenatore del Boca: Miguel Angel Russo aveva 69 anni - X Vai su X