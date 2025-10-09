L' uomo che pesò l' eternità Giuseppe Bresciani presenta il suo libro alla Libreria Romagnosi
Sabato 18 ottobre alle ore 17,30 alle Libreria Internazione Romagnosi di Piacenza l'autore Giuseppe Bresciani presenterà il suo romanzo L'uomo che pesò l'eternità. TramaRoma, 1940. È la mattina di Natale e un uomo si aggira solitario sul Pincio, incurante della neve che imbianca la città. Confida. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
