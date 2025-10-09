L’uomo accusato di aver scatenato l’inferno di Palisades a Los Angeles è stato tradito da ChatGpt
Secondo gli investigatori, le conversazioni con il chatbot di OpenAI rappresentano un ulteriore elemento a sostegno dell’ipotesi di premeditazione da parte del presunto piromane arrestato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
