Luoghi da scoprire visite pomeridiane e all’imbrunire all’antica pieve romanica di San Venanzio
L’antica pieve di San Venanzio apre le porte sabato 11 per un pomeriggio di visite guidate alla scoperta di un vero gioiello di storia e cultura. Quattro i turni di visita previsti: quelli consueti alle 15, alle 16 e alle 17 ai quali si somma alle 18 la 'Visita all’imbrunire', un modo particolare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Presentazione del libro '111 luoghi di Catania che devi proprio scoprire'
«Millegradini», dieci luoghi da non perdere per scoprire l’anima di Bergamo
Se amate scoprire nuovi sapori e luoghi di charme, tra Liguria, Toscana e Lombardia ci sono ristoranti che uniscono paesaggi unici, storia e grande cucina
? ’ Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna l’appuntamento che apre le porte di oltre 700 luoghi straordinari in 350 città italiane, tra cui Torino e la Città Metropolitana. Un’occasione unica per scoprire siti solitamente chi - facebook.com Vai su Facebook
Busitalia, tre nuove linee per scoprire i luoghi di San Francesco - X Vai su X
Alla scoperta dei luoghi francescani in Lombardia: tornano le visite guidate - Ritornano le visite nei luoghi francescani di Lombardia, a ottocento anni dalla stesura del Cantico delle Creature. Riporta ilgiorno.it
Alla scoperta dei luoghi poco noti. Visite guidate con ’Acquaviva segreta’ - A Acquaviva Picena si svolgerà Acquaviva segreta, una passeggiata nel centro storico per scoprire angoli dimenticati e curiosità raccontate da memorie storiche. Come scrive ilrestodelcarlino.it