L'universo oscuro di László Krasznahorkai chi è lo scrittore premio Nobel per la Letteratura 2025

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oslo, 9 ottobre 2025 – L’Accademia svedese ha assegnato il premio nobel per la letteratura 2025 a László Krasznahorkai, autore ungherese noto per la densità stile e i mondi malinconici che descrive. Opere come Satantango e The Melancholy of Resistance lo hanno reso celebre anche fuori dai confini ungheresi. Tra le curiosità sulla sua ispirazione: si narra che abbia deciso di scrivere dopo un’esperienza traumatica osservando la castrazione di un maiale, un’immagine forte che avrebbe lasciato un segno nella sua visione del mondo. Chi è Krasznahorkai e cosa lo distingue. Krasznahorkai è nato il 5 gennaio 1954 nella città di Gyula, Ungheria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'universo oscuro di László Krasznahorkai, chi è lo scrittore premio Nobel per la Letteratura 2025

