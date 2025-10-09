L' Università di Padova rimane tra le top 250 al mondo | il ranking

Pubblicati oggi, giovedì 9 ottobre, i risultati della 22esima edizione della Classifica delle Universitàelaborata dall’agenzia di ranking internazionale Times Higher Education.L’Università di Padova conferma la sua performance a livello mondiale, rimanendo nella fascia 201-250 e quarta su scala. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L'Università di Padova rimane tra le "top 250" al mondo: il ranking - L’Università di Padova ottiene il miglior risultato nella didattica collocandosi al 196esimo posto al mondo e guadagna 4 posizioni nella ricerca, passando dal 255esimo al 251esimo posto ... Lo riporta padovaoggi.it

