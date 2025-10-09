Lungomare ad arte domenica 12 ottobre pedalata da Villa Pendola agli scogli dell' Accademia

Domenica 12 ottobre, grazie al contributo di Camera di Commercio di Livorno e Regione Toscana, "La triglia in bicicletta" porterà alla scoperta della nuova serie di pannelli installati nell'ambito del percorso "Lungomare ad arte", curato dalla cooperativa Agave.

Ringraziamo la rivista Finestre sull'Arte per l'articolo dedicato al nostro progetto #Lungomareadarte: l'itinerario che accompagnerà d'ora in avanti turisti e cittadini alla scoperta dello splendido tratto di costa livornese - dal Porto Mediceo agli scogli di Antigna

