Lungolago di Lecco cantieri e difficoltà | code alla Malpensata lavori annegati alle Caviate

Leccotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Code e rallentamenti sul lungolago di Lecco. I lavori di riqualificazione del waterfront cittadino entrano in una fase critica, con il cantiere alla Malpensata che crea significativi disagi alla viabilità e quello delle Caviate obbligatoriamente sospeso per l'innalzamento del livello del lago. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lungolago - lecco

Nuovo lungolago di Lecco: riapre il tratto da piazza Stoppani alla Malpensata

Nuovo lungolago di Lecco: riapre il tratto da piazza Stoppani alla Malpensata

Bidoni incendiati sul lungolago, “Lecco è nel mirino dei maranza”

Progetto Waterfront, a Lecco via ai lavori sul lungolago - Lecco – È il lungolago più famoso al mondo e il più amato dai turisti. Scrive ilgiorno.it

Como e Lecco rivali anche sul lungolago: il derby per rifare la passeggiata - Sull’altro ramo si va avanti a fatica dopo sprechi e ripensamenti LECCO – Nelle ... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Lungolago Lecco Cantieri Difficolt224