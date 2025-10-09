"Siamo la nuova Toscana". Così la presidente della Regione, Stefani Proietti, ha presentato l’Umbria al Ttg Travel Experience iniziato ieri a Rimini e che proseguirà oggi e domani "con una proposta che intreccia la sua profonda identità storica e spirituale con l’avanguardia dell’arte e l’eccellenza enogastronomica". La Regione - che ha ricevuto in visita allo stand la ministra al Turismo, Daniela Santanchè, e il presidente nazionale di Federalberghi, Bernabó Bocca - si propone non solo come vetrina, ma come un vero e proprio "racconto corale", in cui ogni territorio e comunità è protagonista, rafforzando la sua immagine come la "nuova frontiera dell’Italia più autentica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'Umbria in vetrina. La regione si racconta con i "cinque sensi": "Siamo un'eccellenza"