Lumaca manda in tilt semaforo a Bovisio Masciago | incidente tra auto all'incrocio

Bovisio Masciago (Monza), 9 ottobre 2025 – Il semaforo non funziona nel modo corretto per colpa di una lumaca. E le auto si scontrano. Fortunatamente senza feriti. È accaduto sulla Nazionale dei Giovi, all’altezza dell’incrocio con via Bonaparte. Questa volta non si può parlare di spericolati al volante o di persone distratte: i conducenti delle vetture hanno attraversato l’incrocio guardando regolarmente il semaforo, che tuttavia era in tilt. Chi percorreva la Nazionale dei Giovi, infatti, vedeva la luce gialla lampeggiante. Una situazione che suggerisce prudenza e che, tuttavia, su una strada prioritaria come quella, non impone lo stop. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lumaca manda in tilt semaforo a Bovisio Masciago: incidente tra auto all’incrocio

