lumaca manda in tilt il semaforo e causa un incidente a bovisio masciago

L'animale manda in cortocircuito l'impianto e manda nel caos l'incrocio. Un curioso incidente è avvenuto a Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza, dove una lumaca è riuscita a provocare un guasto a un semaforo, causando uno scontro tra auto. L'episodio si è verificato nella mattinata di martedì 7 ottobre, all'incrocio tra la statale dei Giovi (Comasina) e via Bonaparte, uno dei punti di passaggio più trafficati tra Varedo, Cesano Maderno e Bovisio. Secondo quanto ricostruito, la bava dell'animale ha danneggiato la scheda elettronica del semaforo, facendolo entrare in tilt e mostrando luci incoerenti.

