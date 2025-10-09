L’ultimo record battuto da Taylor Swift | supera Adele nelle copie vendute durante la prima settimana
3,5 milioni di copie vendute, ed è subito record. L'artista in questione è Taylor Swift, l'album in questione The Life of a Showgirl, quello uscito la scorsa settimana. La cantautrice 35enne di West Reading supera così Adele, che con 25, uscito dieci anni fa, aveva venduto 3,482 milioni nella prima settimana, ma ce la fa in appena cinque giorni, ciò vuol dire che potrebbe anche superare i 4 milioni e rendere questo record davvero imbattibile. Attenzione, queste cifre si riferiscono agli "Album-equivalent units", ovvero un conteggio, ormai necessario nel nuovo mercato discografico fluido, per misurare il consumo totale di un album, quindi prendendo in considerazione vendite fisiche (CD, vinili, cassette, ecc.
