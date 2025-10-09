L’ultimo record battuto da Taylor Swift | supera Adele nelle copie vendute durante la prima settimana

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

3,5 milioni di copie vendute, ed è subito record. L’artista in questione è Taylor Swift, l’album in questione The Life of a Showgirl, quello uscito la scorsa settimana. La cantautrice 35enne di West Reading supera così Adele, che con 25, uscito dieci anni fa, aveva venduto 3,482 milioni nella prima settimana, ma ce la fa in appena cinque giorni, ciò vuol dire che potrebbe anche superare i 4 milioni e rendere questo record davvero imbattibile. Attenzione, queste cifre si riferiscono agli “Album-equivalent units”, ovvero un conteggio, ormai necessario nel nuovo mercato discografico fluido, per misurare il consumo totale di un album, quindi prendendo in considerazione vendite fisiche (CD, vinili, cassette, ecc. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultimo - record

Calciomercato da record: l’ultimo report della FIFA svela tutte le cifre incredibili della sessione estiva. Che differenza con la Premier League!

Concerto dei record, Vasco scrive un messaggio a Ultimo: "Largo ai giovani!"

Vasco celebra Ultimo: “Record fatti per essere battuti”, il cantautore: “Non si supera l’insuperabile”

L’ultimo record battuto da Taylor Swift: supera Adele nelle copie vendute durante la prima settimana - L’artista in questione è Taylor Swift, l’album in questione The Life of a Showgirl, quello uscito la scorsa settimana. Riporta open.online

l8217ultimo record battuto taylorTaylor Swift batte il record di Adele nelle vendite con l'album "The Life of a Showgirl" - Nonostante recensioni contrastanti, il dodicesimo album di Taylor Swift continua a battere record, incluso quello di Adele per numero di copie vendute nella prima settimana ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217ultimo Record Battuto Taylor