L’ultima previsione di Paolo Sottocorona non parlava solo del tempo ma di Gaza VIDEO
Le sue ultime previsioni del tempo sono andate in onda ieri mattina su La7, illustrate con il solito stile caratterizzato da pacatezza e professionalità. Al termine aveva letto una poesia per Gaza mandata da una spettatrice. Paolo Sottocorona, storico volto del meteo dell’emittente, si è spento improvvisamente a Roma l’8 ottobre 2025, all’età di 77 anni. Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, Sottocorona aveva costruito una carriera solida e rispettata che affondava le radici nella competenza scientifica. Dopo gli studi classici e quattro anni di ingegneria, nel 1972 era entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove aveva prestato servizio fino al 1993 con il grado di capitano. 🔗 Leggi su Cultweb.it
