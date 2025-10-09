Le sue ultime previsioni del tempo sono andate in onda ieri mattina su La7, illustrate con il solito stile caratterizzato da pacatezza e professionalità. Al termine aveva letto una poesia per Gaza mandata da una spettatrice. Paolo Sottocorona, storico volto del meteo dell’emittente, si è spento improvvisamente a Roma l’8 ottobre 2025, all’età di 77 anni. Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, Sottocorona aveva costruito una carriera solida e rispettata che affondava le radici nella competenza scientifica. Dopo gli studi classici e quattro anni di ingegneria, nel 1972 era entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove aveva prestato servizio fino al 1993 con il grado di capitano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’ultima previsione di Paolo Sottocorona non parlava (solo) del tempo, ma di Gaza (VIDEO)