L’ultima previsione di Paolo Sottocorona non parlava solo del tempo ma di Gaza VIDEO

Cultweb.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le sue ultime previsioni del tempo sono andate in onda ieri mattina su La7, illustrate con il solito stile caratterizzato da pacatezza e professionalità. Al termine aveva letto una poesia per Gaza mandata da una spettatrice. Paolo Sottocorona, storico volto del meteo dell’emittente, si è spento improvvisamente a Roma l’8 ottobre 2025, all’età di 77 anni. Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, Sottocorona aveva costruito una carriera solida e rispettata che affondava le radici nella competenza scientifica. Dopo gli studi classici e quattro anni di ingegneria, nel 1972 era entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove aveva prestato servizio fino al 1993 con il grado di capitano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

l8217ultima previsione di paolo sottocorona non parlava solo del tempo ma di gaza video

© Cultweb.it - L’ultima previsione di Paolo Sottocorona non parlava (solo) del tempo, ma di Gaza (VIDEO)

In questa notizia si parla di: ultima - previsione

E’ morto Paolo Sottocorona, il meteorologo de “La7” più amato dagli italiani. Stamane l’ultima “previsione” (video)

l8217ultima previsione paolo sottocoronaAddio a Paolo Sottocorona: oggi le sue ultime previsioni meteo - Rigore e etica nel suo ruolo di meteorologo, ma anche un'attenzione rivolta sempre al lato umano della notizia. Lo riporta tg.la7.it

l8217ultima previsione paolo sottocoronaMorto Paolo Sottocorona: per anni volto del meteo La7 - E' morto Paolo Sottocorona, per anni volto delle previsioni del tempo del TgLa7. Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ultima Previsione Paolo Sottocorona