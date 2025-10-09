L’ultima gaffe della Albanese | da irpina offende i napoletani dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli
Un post ironico di Angelo Forgione, scrittore e meridionalista napoletano, svela l’ultima gaffe della Pro Pal Francesca Albanese, ma stavolta non c’entrano le frasi contro Liliana Segre. Nel corso di un incontro pubblico la referente dell’Onu per la Palestina si è lasciata andare a un commento ironico che ironico non era sui napoletani, lei originaria di Ariano Irpino e recentemente destinataria della cittadinanza onoraria del Comune di Napoli. “Per Gaza sono scesi in strada di notte anche i milanese, che in genere, a differenza dei napoletani, hanno ben presente che la mattina presto devono alzarsi per andare a lavorare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
