L' ultima figuraccia di Albanese | dà degli sfaticati ai napoletani e scatena la bufera

Non si placano le polemiche su Francesca Albanese. Dopo il commento equivoco sulla senatrice Liliana Segre, definita “non lucida” sull'antisemitismo, la relatrice speciale Onu per i territori della Palestina è incappata in un'altra gaffe. Stavolta la paladina delle piazze ProPal ha rispolverato un vecchio stereotipo sui napoletani: “Per Gaza sono scesi in strada di notte anche i milanesi, che in genere, a differenza dei napoletani, hanno ben presente che la mattina presto devono alzarsi per andare a lavorare”, ha detto nel corso di un evento pubblico. E pensare che di recente ha ricevuto anche la cittadinanza del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

