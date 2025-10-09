L' ultima figuraccia di Albanese | dà degli sfaticati ai napoletani e scatena la bufera
Non si placano le polemiche su Francesca Albanese. Dopo il commento equivoco sulla senatrice Liliana Segre, definita “non lucida” sull'antisemitismo, la relatrice speciale Onu per i territori della Palestina è incappata in un'altra gaffe. Stavolta la paladina delle piazze ProPal ha rispolverato un vecchio stereotipo sui napoletani: “Per Gaza sono scesi in strada di notte anche i milanesi, che in genere, a differenza dei napoletani, hanno ben presente che la mattina presto devono alzarsi per andare a lavorare”, ha detto nel corso di un evento pubblico. E pensare che di recente ha ricevuto anche la cittadinanza del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: ultima - figuraccia
Marche, sondaggio bufala su Ricci: l’ultima figuraccia del Pd
CACCIA, L'ENNESIMA FIGURACCIA DELLA REGIONE Sulla caccia la Regione Campania sta collezionando una figuraccia dietro l'altra. L'ultima è arrivata con la decisione del Consiglio di Stato di accogliere l'appello proposto dalle Associazioni Venatorie, - facebook.com Vai su Facebook
L’ultima gaffe della Albanese: da irpina offende i napoletani dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli - X Vai su X