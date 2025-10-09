L'ultima diretta in tv di Paolo Sottorocorona con una poesia per Gaza poco dopo la notizia della sua scomparsa
Paolo Sottocorona si è spento all'età di 77 anni nella giornata di ieri, 8 ottobre. Il meteorologo era andato regolarmente in onda la mattina, durante il programma Omnibus, e prima di salutare i telespettatori si era soffermato a leggere una poesia per Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ultima - diretta
LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: le cinque favorite in testa nell’ultima frazione
"Israele peggio del Sudafrica con l'apartheid". L'ultima follia di Rula Jebreal in diretta
LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: in corso l’ultima parte del secondo gruppo. L’Italia seconda tiene botta nei preliminari
Le indagini hanno ricostruito le ultime ore della giovane, che aveva poco più di vent’anni e contava oltre 300mila follower su TikTok. Yoon aveva concluso la sua ultima diretta streaming circa mezz’ora prima dell’aggressione - facebook.com Vai su Facebook
La Marinette, l’ultima barca della Flotilla ancora diretta verso Gaza - X Vai su X
L’ultima diretta in tv di Paolo Sottorocorona con una poesia per Gaza, poco dopo la notizia della sua scomparsa - Il meteorologo era andato regolarmente in onda la mattina, durante il programma Omnibus, e prima di salutare i ... Scrive fanpage.it