L'ultima diretta in tv di Paolo Sottorocorona con una poesia per Gaza poco dopo la notizia della sua scomparsa

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Sottocorona si è spento all'età di 77 anni nella giornata di ieri, 8 ottobre. Il meteorologo era andato regolarmente in onda la mattina, durante il programma Omnibus, e prima di salutare i telespettatori si era soffermato a leggere una poesia per Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultima - diretta

LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: le cinque favorite in testa nell’ultima frazione

"Israele peggio del Sudafrica con l'apartheid". L'ultima follia di Rula Jebreal in diretta

LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: in corso l’ultima parte del secondo gruppo. L’Italia seconda tiene botta nei preliminari

ultima diretta tv paoloL’ultima diretta in tv di Paolo Sottorocorona con una poesia per Gaza, poco dopo la notizia della sua scomparsa - Il meteorologo era andato regolarmente in onda la mattina, durante il programma Omnibus, e prima di salutare i ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ultima Diretta Tv Paolo