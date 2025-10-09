L’ultima chiamata dell’Europa per un’Intelligenza artificiale sovrana
Roma, 9 ottobre 2025 – C’è qualcosa di tragico nel modo in cui l’Europa sta affrontando l’intelligenza artificiale. Mentre Washington e Pechino sono bloccate in una corsa agli armamenti per la supremazia nell’IA, i governi europei si accontentano ancora di slogan accattivanti e annunci incompiuti. Berlino ha puntato su una “IA sovrana” affidata a SAP in partnership con Microsoft e OpenAI; Parigi ha scommesso sull’“autonomia strategica” tramite MISTRAL, una startup che rimane molto indietro rispetto ai suoi concorrenti americani; Bruxelles continua a concentrarsi sulla regolamentazione digitale come panacea, legiferando su sicurezza ed etica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
