L’ultima chiamata dell’Europa per un’Intelligenza artificiale sovrana

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ottobre 2025 – C’è qualcosa di tragico nel modo in cui l’Europa sta affrontando l’intelligenza artificiale. Mentre Washington e Pechino sono bloccate in una corsa agli armamenti per la supremazia nell’IA, i governi europei si accontentano ancora di slogan accattivanti e annunci incompiuti. Berlino ha puntato su una “IA sovrana” affidata a SAP in partnership con Microsoft e OpenAI; Parigi ha scommesso sull’“autonomia strategica” tramite MISTRAL, una startup che rimane molto indietro rispetto ai suoi concorrenti americani; Bruxelles continua a concentrarsi sulla regolamentazione digitale come panacea, legiferando su sicurezza ed etica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217ultima chiamata dell8217europa per un8217intelligenza artificiale sovrana

© Quotidiano.net - L’ultima chiamata dell’Europa per un’Intelligenza artificiale sovrana

In questa notizia si parla di: ultima - chiamata

Serie C | Livorno, con il Bra ancora Formisano in panchina: per il tecnico è l'ultima chiamata

Chi è Valentina Greco, la donna italiana scomparsa in Tunisia: l’ultima chiamata con la madre il 9 luglio

Valentina Greco, scomparsa in Tunisia: l’ultima chiamata alla madre risale al 9 luglio

Cerca Video su questo argomento: L8217ultima Chiamata Dell8217europa Un8217intelligenza