Lukaku futuro incerto a Napoli Può lasciare a fine stagione? Ecco come stanno le cose

Dal Belgio rimbalzano la notizia: Romelu Lukaku potrebbe essere al suo ultimo anno con la maglia del Napoli. Il talento belga, infatti, è dato per partente alla fine di questa stagione anche se le possibilità, al momento, sembrano abbastanza basse

Prove di Napoli del futuro, niente 4-3-3: i big four in campo, McTominay largo a sinistra e De Bruyne vicino a Lukaku

Con Hojlund il Napoli si prepara a un futuro senza Lukaku

Lukaku, clamorosa rivelazione: deciso il futuro del belga

Corbo su Repubblica: "Ci voleva il ko di Lukaku per scoprire il bomber del futuro?"

Il presente e il futuro. Arrivato con un blitz di mercato del presidente che ha spiazzato le concorrenti, sul Danese aleggiava qualche dubbio. Due anni anonimi a Manchester non davano solo certezze, ma Rasmus sta ripagando subito la fiducia del Napoli

Lukaku, rientro a Napoli entro fine ottobre: obiettivo il ritorno in campo a dicembre - A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un calcio alla radio", è intervenuto il giornalista di Het Laatste Nieuws Geert Lambaerts: "Maesschalck è il fisioterapista storico di Lukaku, che lo sta seguend ..."

Lukaku: "Mi avevano dato per morto, a Napoli ho trovato la mia rivincita" - L'attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, si è raccontato in un'intervista per La Gazzetta dello Sport: tra passato, presente e futuro "Il nostro obiettivo è quello di provare a riconfermarci e di ..."