Luis Henrique Inter serve una svolta! Si cercano risposte dopo l’investimento estivo L’analisi

Inter News 24 Luis Henrique Inter, il Corriere dello Sport analizza l'integrazione dell'esterno brasiliano ex Marsiglia dopo l'investimento estivo. La sosta del campionato rappresenta un'opportunità per l' Inter e per i suoi nuovi acquisti. In particolare, Luis Henrique sta lavorando per accelerare il suo inserimento nel progetto tecnico di Cristian Chivu. Il lavoro di questi giorni, compreso il test amichevole contro l' Atletico Madrid a Bengasi, servirà a Chivu per incastrare al meglio il brasiliano nel mosaico nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, Luis Henrique ha avuto la possibilità di mettersi a disposizione del gruppo già dal Mondiale per club, iniziando un percorso tattico fondamentale anche prima dell'ufficialità dell'allenatore rumeno, in vista del possibile addio di Dumfries.

