U n bacio nel cuore di Milano, tra le vie del centro e la luce dorata di un pomeriggio d'autunno: così il settimanale Chi ha immortalato Silvio Vanadia e Grelmos, la nuova coppia che sta facendo parlare il mondo dei social e dello spettacolo. Lui, 21 anni, figlio di Marina Berlusconi e Maurizio Vanadia; lei, 24, cantante e influencer seguitissima, vera protagonista della scena urban. Dopo mesi di indiscrezioni, le immagini pubblicate da Chi sembrano confermare ufficialmente il loro legame. Marina Berlusconi nominata Cavaliere del Lavoro: «Dedicato a papà Silvio»

Lui, legato a una delle famiglie più conosciute d'Italia; lei, simbolo di una generazione che vive tra musica e social network. Due mondi distanti che si incontrano in un sentimento giovane e autentico, destinato a far parlare