Luglio e agosto in rosso per la Regina

Dopo una stagione tra luci e ombre, segnata dal ritornello degli hotel semivuoti e degli ombrelloni chiusi, sono arrivati in questi giorni i dati diffusi dalla Regione sull’andamento turistico dei primi otto mesi del 2025. Numeri che, per i comuni balneari riminesi, raccontano un’estate complicata e con il segno meno davanti. E Cattolica non fa eccezione. Per la Regina dell’Adriatico la variazione sull’anno precedente segna un calo del 2,1 % nei pernottamenti complessivi e un - 3 % nel numero complessivo di turisti. "Quella dei meno davanti alle presenze è una questione nazionale – spiega l’assessora comunale al Turismo Elisabetta Bartolucci –, non solo di Cattolica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luglio e agosto in rosso per la Regina

In questa notizia si parla di: luglio - agosto

Mostre in programma a Milano: luglio-agosto 2025

La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

Oroscopo Settimanale 28 Luglio – 3 Agosto 2025 | Emozioni Intense e Scelte Decisive

INTERNATIONAL ELEVATOR MAGAZINE Luglio / Agosto 2015 "Voices from the World" - facebook.com Vai su Facebook

Esodo: weekend luglio da bollino rosso, agosto 'critico' - Con l'estate ormai entrata nel vivo, cresce la voglia di vacanze e, con essa, anche il traffico su strade e autostrade italiane. Riporta ansa.it

Quando è meglio partire (e quando no) per le vacanze? Date e strade da evitare a luglio e agosto - • 2 agosto (sabato): bollino nero mattino, rosso pomeriggio; 3 agosto rosso al mattino. Da ilmattino.it