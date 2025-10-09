Dopo il 7 ottobre 2025 non si potrà più ordinare una bistecca di soia nel menu plant based di un ristorante, né pescare un veggie burger dallo scaffale dei supermercati. Il Parlamento Europeo ha segnato una svolta nelle regole di etichettatura alimentare: con 532 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astenuti, è stato approvato un emendamento del PPE, il Partito Popolare Europeo, che vieta l’uso di termini riconducibili alla carne per i prodotti a base vegetale. Nomi come “ veggie burger ”, “ salsiccia di tofu ” o “ uovo vegetale ” non potranno più comparire sugli scaffali dei supermercati europei, almeno sulla carta. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’UE dice basta ai nomi della carne per i prodotti vegetali: addio a “veggie burger” e salsicce veg