Lucio Corsi annuncia l’uscita del disco La Chitarra Nella Roccia
Milano, 9 ott. (askanews) – Lucio Corsi annuncia il disco live “La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, in uscita venerdì 14 novembre e da oggi disponibile in pre-order a questo link nei formati fisici Vinile Edizione speciale doppio LP trasparente 180 gr (include 12 pagine di booklet con foto, testi inediti, un fumetto originale e l’esclusiva locandina del film, anche in versione autografata), Vinile Nero doppio LP 180 gr, Cd con poster autografato e Cd con poster. L’album si compone delle 21 tracce eseguite dal vivo durante il concerto tenutosi lo scorso luglio nella celebre abbazia cistercense di Chiusdino (Siena): una ricca tracklist che ripercorre i brani più amati del repertorio del cantautore, oltre alle canzoni tratte dall’ultimo disco “Volevo essere un duro” (disco d’oro), per l’occasione suonate da 16 musicisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: lucio - corsi
Concerto in mare: il regalo di Lucio Corsi all’Argentario
Lucio Corsi in concerto a Milano. Data, orari e dove acquistare i biglietti
Sul palco dei Laghi di Fusine (Tarvisio-UD) al No Borders Musica Festival, prossimi appuntamenti il bike concert di Jovanotti e Lucio Corsi.
"Volevo essere un duro" di Lucio Corsi è un inno alla normalità dell'imperfezione. Nella mia personalissima Top3. Felice che la gente si stia accorgendo del suo repertorio e che alcune canzoni siano entrate in classifica su Spotify. «Però non sono nessuno No - facebook.com Vai su Facebook
LUCIO CORSI a novembre il disco live “La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano” - Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, in uscita venerdì 14 novembre. Riporta newsic.it
Lucio Corsi pubblica il suo primo album live: “La Chitarra Nella Roccia” esce il 14 novembre - Dal concerto all’Abbazia di San Galgano al disco dal vivo: il cantautore maremmano celebra l’autenticità della musica dal vivo ... Si legge su corrieredimaremma.it