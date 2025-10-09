lucio corsi annuncia il disco live la chitarra nella roccia

– Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano. – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano, in uscita venerdì 14 novembre e da oggi disponibile in pre-order nei formati fisici Vinile Edizione speciale doppio LP trasparente 180 gr (include 12 pagine di booklet con foto, testi inediti, un fumetto originale e l’esclusiva locandina del film, anche in versione autografata), Vinile Nero doppio LP 180 gr, Cd con poster autografato e Cd con poster. L’album si compone delle 21 tracce eseguite dal vivo durante il concerto tenutosi lo scorso luglio nella celebre abbazia cistercense di Chiusdino (Siena): una ricca tracklist che ripercorre i brani più amati del repertorio del cantautore, oltre alle canzoni tratte dall’ultimo disco Volevo essere un duro (disco d’oro), per l’occasione suonate da 16 musicisti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

