Luciano Ligabue in concerto in Giappone | 13mila persone cantano in coro a Expo 2025 – IL VIDEO

Ilfattoquotidiano.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Ligabue ha messo a segno il sold out in Giappone per il concerto con 13mila presenze, al Padiglione Italia Expo, in occasione di Expo 2025 all’Arena Matsuri di Osaka. Il live si è tenuto oggi, giovedì 9 ottobre. Dopo “La Notte Di Certe Notti” a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) e alla Reggia di Caserta, il 17 giugno Luciano Ligabue arriverà per la prima volta all’Allianz Stadium di Torino con “Certe Notti a Torino” per celebrare ancora una volta i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera, e i 20 anni dal primo Campovolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

luciano ligabue in concerto in giappone 13mila persone cantano in coro a expo 2025 8211 il video

© Ilfattoquotidiano.it - Luciano Ligabue in concerto in Giappone: 13mila persone cantano in coro a Expo 2025 – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: luciano - ligabue

Concerto gratuito di Marco Ligabue ad Arielli: un viaggio nel suo repertorio e nei successi più famosi del fratello Luciano

Luciano Ligabue, le 6 case di proprietà e i 22,7 milioni puntati in Borsa. Il cantante aderisce al concordato di Giorgia Meloni e risparmia metà tasse

Luciano Ligabue, alla Reggia di Caserta inizia la grande festa de “La Notte di Certe Notti”

luciano ligabue concerto giapponeLigabue: uno show in Giappone per il Padiglione Italia a Expo - E intanto esce il disco di cover di "Buon compleanno Elvis". Riporta rockol.it

luciano ligabue concerto giapponeLiga incanta Osaka, 'la musica unisce davvero' - (di Francesco Betrò) Quando sale sul palco dell'Arena Matsuri di Expo 2025 Osaka, Luciano Ligabue sorride. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Luciano Ligabue Concerto Giappone