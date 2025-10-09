Luciano Ligabue in concerto in Giappone | 13mila persone cantano in coro a Expo 2025 – IL VIDEO
Luciano Ligabue ha messo a segno il sold out in Giappone per il concerto con 13mila presenze, al Padiglione Italia Expo, in occasione di Expo 2025 all’Arena Matsuri di Osaka. Il live si è tenuto oggi, giovedì 9 ottobre. Dopo “La Notte Di Certe Notti” a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) e alla Reggia di Caserta, il 17 giugno Luciano Ligabue arriverà per la prima volta all’Allianz Stadium di Torino con “Certe Notti a Torino” per celebrare ancora una volta i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera, e i 20 anni dal primo Campovolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
