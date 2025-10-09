Luchini e Mosaner | Giochi 2026 sono un’occasione per fare appassionare i giovani

Jacopo Luchini, campione di para snowboard, e Amos Mosaner, medaglia d’oro nel curling a Pechino 2022, raccontano al Festival dello Sport di Trento l’attesa e le emozioni in vista delle solimpiadi di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luchini e Mosaner: “Giochi 2026 sono un’occasione per fare appassionare i giovani”

