Lucarelli sentenzia sulla Juve | Più o meno è dove ci si aspettava Io credo che il contratto di Vlahovic possa influenzare questa cosa

Lucarelli sentenzia sulla Juve: tutte le dichiarazioni dell'ex calciatore sul momento dei bianconeri. L'ex calciatore Cristiano Lucarelli ha parlato alla presentazione del libro "Ci chiamavano sciacalli" di Carlo Pallavicino e ha analizzato anche il momento della Juve e dell'ex bianconero Kean. PAROLE – « Ovviamente per un attaccante da cui ci si aspetta dei gol è importante: per lui, per i punti e per i compagni. Anche altri devono segnare però perché non si può far gravare sulle spalle di tutto di Kean, anche se è quello da cui ci si aspetta più gol di tutti. Credo che ognuno debba ambire a essere protagonista nella Fiorentina e non a delegare solo lui per quanto riguarda la parte realizzativa.

