Lucarelli sentenzia sulla Juve | Più o meno è dove ci si aspettava Io credo che il contratto di Vlahovic possa influenzare questa cosa

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucarelli sentenzia sulla Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul momento dei bianconeri. L’ex calciatore Cristiano Lucarelli ha parlato alla presentazione del libro “Ci chiamavano sciacalli” di Carlo Pallavicino e ha analizzato anche il momento della Juve e dell’ex bianconero Kean. PAROLE – « Ovviamente per un attaccante da cui ci si aspetta dei gol è importante: per lui, per i punti e per i compagni. Anche altri devono segnare però perché non si può far gravare sulle spalle di tutto di Kean, anche se è quello da cui ci si aspetta più gol di tutti. Credo che ognuno debba ambire a essere protagonista nella Fiorentina e non a delegare solo lui per quanto riguarda la parte realizzativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

lucarelli sentenzia sulla juve pi249 o meno 232 dove ci si aspettava io credo che il contratto di vlahovic possa influenzare questa cosa

© Juventusnews24.com - Lucarelli sentenzia sulla Juve: «Più o meno è dove ci si aspettava. Io credo che il contratto di Vlahovic possa influenzare questa cosa»

In questa notizia si parla di: lucarelli - sentenzia

Lucarelli e la malattia di Protti: "Igor è un fratello. È sotto 3-0 ma può vincerla 4-3" - Nel corso della sua intervista a TMW, Cristiano Lucarelli ha voluto mandare un abbraccio virtuale a Igor Protti, ex compagno alle prese con un tumore particolarmente aggressivo che nei giorni scorsi ... tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lucarelli Sentenzia Juve Pi249