Luca Petraglia fa il lavoro più bello del mondo | Sono un builder della Lego le mie opere valgono fino a 50 mila euro

Si chiama Luca Petraglia, è milanese, ha 34 anni ed è uno dei tre builder ufficiali in Italia della Lego. Sarà protagonista il 25 e 26 ottobre a Roma dell’Italy Brick Expo 2025. «Mio padre mi aveva regalato una scatola di mattoncini colorati: non ne ero entusiasta, sinceramente mi aspettavo un altro giocattolo. Papà si mise accanto a me e, uno dopo l’altro, quei pezzetti di plastica si trasformarono magicamente in un’automobilina della polizia. Dieci minuti prima non c’era niente, dieci minuti dopo avevo sul tavolo il regalo dei miei sogni. Da quel giorno non ho più smesso di costruire e i mattoncini della Lego sono diventati la mia arte», dice oggi in un’intervista a Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online