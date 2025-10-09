Lovati verso l’addio alla difesa Sempio | dalle frasi a Corona ai contrasti con la collega Taccia

Repubblica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato finito nella bufera per le sue ultime dichiarazioni: “Ho il timore di essere sollevato dall'incarico". 🔗 Leggi su Repubblica.it

lovati verso l8217addio alla difesa sempio dalle frasi a corona ai contrasti con la collega taccia

© Repubblica.it - Lovati verso l’addio alla difesa Sempio: dalle frasi a Corona ai contrasti con la collega Taccia

In questa notizia si parla di: lovati - verso

Delitto di Garlasco, verso la riesumazione del corpo di Chiara? La previsione di Lovati e il parere su Sempio

“Si andrà verso la riesumazione della salma di Chiara Poggi”: così l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati

Garlasco, la “bomba” di Lovati: Stasi è solo una pedina? La famiglia Sempio si difende dalle accuse e dall’assedio mediatico - Il caso di Chiara Poggi rimane al centro dell’attenzione Il caso di ... Lo riporta panorama.it

lovati verso l8217addio difesaCaso Garlasco, le parole dell'avvocato Lovati: «Io non difendo gli infami» - L'avvocato di Andrea Sempio, ormai volto celebre nei salotti televisivi e conosciuto per le sue esternazioni sopra le righe, ha incuriosito ancora una ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lovati Verso L8217addio Difesa