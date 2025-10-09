Louis Tomlinson è ritornato a parlare su Liam Payne, venuto a mancare lo scorso anno, con il quale ha condiviso il successo negli albori delle loro carriere quando entrambi facevano parte degli One Direction. Pochi giorni dalla tragica scomparsa del cantante, i suoi ex compagni di band Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlison e Zayn Malik avevano reso omaggio a Payne in una dichiarazione congiunta, mentre ogni membro della band si è rivolto ai propri account sui social media per rendergli omaggio. Ma da quel momento i quattro hanno parlato raramente della morte del collega. All’epoca Louis condivise un lungo tributo sul suo account Instagram dicendo: “Sono oltremodo devastato nello scrivere questo, ma ieri ho perso un fratello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Louis Tomlison riflette sulla scomparsa di Liam Payne: “Difficile da affrontare”