Lotto Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di giovedì 9 ottobre

Dall’estrazione del Lotto a quella del Superenalotto: ecco tutti i numeri vincenti di oggi, 9 ottobre 2025 L’attesa sta per finire. Manca sempre meno all’inizio della seconda estrazione settimanale che, dopo i mancati ‘botti’ dello scorso martedì, ha visto crescere in maniera esponenziale il suo montepremi. Affidarsi alla dea bendata non è mai un’occasione suggestiva; piuttosto, una chance che molte persone anche in questi istanti stanno cercando di cogliere al volo. Come di consueto, anche oggi la nostra redazione vi accompagnerà passo dopo passo con i numeri vincenti delle varie ruote. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 9 ottobre

In questa notizia si parla di: lotto - superenalotto

