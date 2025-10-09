Lotta al tumore al seno L’ottobre rosa nel vivo

"Vogliamo entrare nelle case e nei luoghi di lavoro per raggiungere le persone che non fanno prevenzione del tumore al seno. I dati nella nostra Ast provinciale ci dicono che solo il 40% delle donne tra i 45 e i 74 anni si sottopone allo screening mammografico gratuito". Da qui l’iniziativa – presentata ieri dall’assessore alle Pari Opportunità Lucia Tarsi – di distribuire nei luoghi di lavoro, ad iniziare dal palazzo comunale, un cartoncino con le istruzioni per la corretta autopalpazione del seno. "Anche con l’aiuto del sindacato – fa presente Tarsi – vorremmo raggiungere il maggior numero di posti di lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

