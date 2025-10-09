Lotta al tumore al seno L’ottobre rosa nel vivo
"Vogliamo entrare nelle case e nei luoghi di lavoro per raggiungere le persone che non fanno prevenzione del tumore al seno. I dati nella nostra Ast provinciale ci dicono che solo il 40% delle donne tra i 45 e i 74 anni si sottopone allo screening mammografico gratuito". Da qui l’iniziativa – presentata ieri dall’assessore alle Pari Opportunità Lucia Tarsi – di distribuire nei luoghi di lavoro, ad iniziare dal palazzo comunale, un cartoncino con le istruzioni per la corretta autopalpazione del seno. "Anche con l’aiuto del sindacato – fa presente Tarsi – vorremmo raggiungere il maggior numero di posti di lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lotta - tumore
Fabio Concato annulla concerti: la sua lotta contro il tumore
Lotta al tumore al cervello. Nei laboratori Tls la speranza di cura del glioblastoma
Lotta al tumore: "La prevenzione è fondamentale"
Teatro Petrarca: evento di beneficenza sulla lotta al tumore al seno - facebook.com Vai su Facebook
Lotta al tumore al seno: il Pascale di Napoli primo centro della Campania e terzo in Italia per mastectomia robotica - X Vai su X
"Ottobre Rosa": dove e come prenotare visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno - Ottobre si tinge di rosa: tra campagne solidali, eventi sul territorio e progetti design, ecco come fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno. Segnala alfemminile.com
Ottobre rosa: le iniziative a sostegno della lotta contro il tumore al seno - Ottobre si tinge di rosa con le iniziative volte al sostegno della campagna contro il tumore al seno e a favore della ricerca ... Secondo vanityfair.it