Lotta al tumore al seno L’ottobre rosa nel vivo

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vogliamo entrare nelle case e nei luoghi di lavoro per raggiungere le persone che non fanno prevenzione del tumore al seno. I dati nella nostra Ast provinciale ci dicono che solo il 40% delle donne tra i 45 e i 74 anni si sottopone allo screening mammografico gratuito". Da qui l’iniziativa – presentata ieri dall’assessore alle Pari Opportunità Lucia Tarsi – di distribuire nei luoghi di lavoro, ad iniziare dal palazzo comunale, un cartoncino con le istruzioni per la corretta autopalpazione del seno. "Anche con l’aiuto del sindacato – fa presente Tarsi – vorremmo raggiungere il maggior numero di posti di lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lotta al tumore al seno l8217ottobre rosa nel vivo

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta al tumore al seno. L’ottobre rosa nel vivo

In questa notizia si parla di: lotta - tumore

Fabio Concato annulla concerti: la sua lotta contro il tumore

Lotta al tumore al cervello. Nei laboratori Tls la speranza di cura del glioblastoma

Lotta al tumore: "La prevenzione è fondamentale"

lotta tumore seno l8217ottobre"Ottobre Rosa": dove e come prenotare visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno - Ottobre si tinge di rosa: tra campagne solidali, eventi sul territorio e progetti design, ecco come fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno. Segnala alfemminile.com

lotta tumore seno l8217ottobreOttobre rosa: le iniziative a sostegno della lotta contro il tumore al seno - Ottobre si tinge di rosa con le iniziative volte al sostegno della campagna contro il tumore al seno e a favore della ricerca ... Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Lotta Tumore Seno L8217ottobre