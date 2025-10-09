Lotta ai tumori femminili il Palazzo Municipale di Savoca si illumina di rosa
Anche il comune di Savoca ha scelto di aderire alla campagna di prevenzione per la lotta contro i tumori femminili e in particolare contro il tumore al seno. L'amministrazione guidata dal sindaco Massimo Stracuzzi ha scelto di illuminare di rosa il Palazzo Municipale per tutto il mese di ottobre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: lotta - tumori
Internazionale Irst. Lotta ai tumori, un piano di studio con cinque Paesi
Visite gratis negli ospedali di Bologna: lotta ai tumori della testa e del collo
Helen Mirren nel cantiere del centro per la lotta ai tumori: “Struttura straordinaria”
TUMORI: UN ALTRO POMERIGGIO DI SCREENING CON LA LILT AL CENTRO SALUTE “AMBROSETTI CALLONI” Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori: proseguono le visite gratuite con la LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) al Centro Salute - facebook.com Vai su Facebook
Usa: Ai usata nella lotta contro i tumori pediatrici - X Vai su X
Tumori femminili: il camper della prevenzione inizia il tour regionale per ‘Ottobre in Rosa’ - Tappa a Palazzo Lombardia del ‘Camper della prevenzione’, iniziativa che rientra nel programma di ‘Ottobre in Rosa’, ... Da resegoneonline.it
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: “Rafforzeremo accesso a screening” - Fa tappa a Palazzo Lombardia il camper della prevenzione di Ottobre rosa, mese dedicato a sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori femminili e ... Riporta msn.com