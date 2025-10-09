Lotta ai tumori femminili il Palazzo Municipale di Savoca si illumina di rosa

Messinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il comune di Savoca ha scelto di aderire alla campagna di prevenzione per la lotta contro i tumori femminili e in particolare contro il tumore al seno. L'amministrazione guidata dal sindaco Massimo Stracuzzi ha scelto di illuminare di rosa il Palazzo Municipale per tutto il mese di ottobre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lotta - tumori

Internazionale Irst. Lotta ai tumori, un piano di studio con cinque Paesi

Visite gratis negli ospedali di Bologna: lotta ai tumori della testa e del collo

Helen Mirren nel cantiere del centro per la lotta ai tumori: “Struttura straordinaria”

lotta tumori femminili palazzoTumori femminili: il camper della prevenzione inizia il tour regionale per ‘Ottobre in Rosa’ - Tappa a Palazzo Lombardia del ‘Camper della prevenzione’, iniziativa che rientra nel programma di ‘Ottobre in Rosa’, ... Da resegoneonline.it

lotta tumori femminili palazzoTumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: “Rafforzeremo accesso a screening” - Fa tappa a Palazzo Lombardia il camper della prevenzione di Ottobre rosa, mese dedicato a sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori femminili e ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lotta Tumori Femminili Palazzo