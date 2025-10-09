Lotta agli sprechi alimentari i dipendenti dell' azienda raccolgono per i bisognosi 156 chili di alimenti
Il 29 settembre, in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari promossa dall'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, Repa, azienda che opera nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: lotta - agli
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Sinner-Alcaraz, lotta per la vetta del ranking: rischio sorpasso agli US Open
Anna Castiglia al Giffoni Film Festival, tra una Targa Tenco e la lotta agli stereotipi: “Gettare fango sui ragazzi è dimenticare sé stessi”
Coldiretti: “La lotta agli sprechi passa per i prodotti a km zero”. Dal Corriere dell’Umbria di oggi - facebook.com Vai su Facebook
GIORNATA SPRECHI: COLDIRETTI, 1,7 MLD DI TONNELLATE DI CIBO NELLA SPAZZATURA. Serve incentivare il consumo di cibo locale, il ruolo dei mercati contadini e la lotta agli sprechi - X Vai su X
Lotta agli sprechi alimentari, coinvolte anche le sagre e le feste nel Bresciano - Si espande il progetto di recupero delle eccedenze alimentari "Rebus Valle Camonica" delle Acli bresciane, nato per favorire la promozione di una cultura contro gli sprechi. Da quibrescia.it
Giornata contro gli sprechi alimentari: lotta alle disuguaglianze per un futuro più equo e sostenibile - L’Italia sperimenta il modello virtuoso per le mense scolastiche, con pianificazione e coinvolgimento famiglie. Lo riporta ambienteambienti.com