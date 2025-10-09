L’Orto appeso a un filo | realizziamo un kokedama
Sabato 11 ottobre 2025 un nuovo workshop a cura di Officine Culturali attende le appassionate e gli appassionati del verde all’Orto Botanico di Catania: con “L’Orto appeso a un filo” sperimenteremo l’antica tecnica di coltivazione giapponese del kokedama. Il Kokedama – “palla di muschio” – è una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: orto - appeso
https://www.siciliareport.it/cultura/catania-orto-botanico-presenta-lorto-appeso-a-un-filo-realizziamo-un-kokedama/ - facebook.com Vai su Facebook