L’Orto appeso a un filo | realizziamo un kokedama

Cataniatoday.it | 9 ott 2025

Sabato 11 ottobre 2025 un nuovo workshop a cura di Officine Culturali attende le appassionate e gli appassionati del verde all’Orto Botanico di Catania: con “L’Orto appeso a un filo” sperimenteremo l’antica tecnica di coltivazione giapponese del kokedama. Il Kokedama – “palla di muschio” –  è una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

