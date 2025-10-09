L' oroscopo di oggi - giovedì 9 ottobre 2025
? Ariete (213–194). Caro Ariete, una scossa di energia ti rimette in moto dopo qualche incertezza. Oggi senti il bisogno di agire, di fare la differenza. Nel lavoro, la tua determinazione apre porte che ieri sembravano chiuse, ma serve anche diplomazia. In amore, il cuore batte più forte: potresti ricevere un messaggio inaspettato o vivere un momento di passione improvvisa. La giornata invita a scegliere con coraggio, non per impulso. Un piccolo rischio ben calcolato può portare grandi soddisfazioni. La sera, rilassati: il corpo chiede riposo dopo tanta intensità. ? Toro (204–205). Le stelle ti incoraggiano caro Toro a fidarti del ritmo naturale delle cose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
