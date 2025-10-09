È nata Priscilla Rapisarda, la primogenita di Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia ha condiviso con i follower i primi emozionanti momenti di vita della bambina attraverso una serie di scatti Instagram. “La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego.” ha scritto Giulia, accompagnando le parole con un’immagine colma di tenerezza, dettagli rosa e, naturalmente, un tocco di lusso inconfondibile. Dalle copertine chic per neonati agli accessori firmati, la nascita della bimba si è trasformata in un evento fashion. Ecco tutti i dettagli modaioli di questo parto social. Tony Effe con l’orologio di Rihanna. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

L'orologio di Tony Effe, la borsa di Giulia De Lellis: la nascita social di Priscilla