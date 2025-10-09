L’orologio di Tony Effe la borsa di Giulia De Lellis | la nascita social di Priscilla

Lookdavip.tgcom24.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È nata Priscilla Rapisarda, la primogenita di Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia ha condiviso con i follower i primi emozionanti momenti di vita della bambina attraverso una serie di scatti Instagram. “La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego.” ha scritto Giulia, accompagnando le parole con un’immagine colma di tenerezza, dettagli rosa e, naturalmente, un tocco di lusso inconfondibile. Dalle copertine chic per neonati agli accessori firmati, la nascita della bimba si è trasformata in un evento fashion. Ecco tutti i dettagli modaioli di questo parto social. Tony Effe con l’orologio di Rihanna. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

l8217orologio di tony effe la borsa di giulia de lellis la nascita social di priscilla

© Lookdavip.tgcom24.it - L’orologio di Tony Effe, la borsa di Giulia De Lellis: la nascita social di Priscilla

In questa notizia si parla di: orologio - tony

Le prime foto da papà di Tony Effe: l’orologio da oltre 50mila euro nasconde un omaggio a Priscilla

Alessandro Gassmann punzecchia Tony Effe sui social e il web esplode: “Progressista part time?” - Nella foto incriminata, Tony Effe sfoggia maglietta rosso acceso, pantaloncini extralarge a vita bassissima, scarponi slacciati e maxi collana a croce. Riporta movieplayer.it

Tony Effe tra Laetitia Casta ed Emma Roberts, il rapper vola a Versailles - Il défilé di Jacquemus, che ha presentato la collezione Primavera/Estate 2026 nei Giardini di Versailles, è stato un perfetto incontro tra moda, arte e architettura, trasformando uno dei luoghi più ... Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: L8217orologio Tony Effe Borsa