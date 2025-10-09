Lorenzo Tano difende il papà Rocco Siffredi dalle accuse di abusi | ecco cosa ha detto
Lorenzo Tano scende in campo per raccontare la sua versione dei fatti e difendere papà Rocco Siffredi dalle accuse di abusi. Il pornoattore, infatti, è stato denunciato da alcune attrici perché i suoi comportamenti sul set e fuori dal set non sarebbero stati corretti. Pesanti accuse da cui Rocco ha preso le distanze, negando tutto. Sono intervenute anche Valentina Nappi e Malena che lo hanno difeso. Questa volta è il turno del figlio Lorenzo che lavora con lui a Budapest Lorenzo Tano difende papà Rocco Siffredi. Lorenzo Tano è intervenuto a Luca Ranzani TV per raccontare quello che succede realmente negli studi di registrazione di Budapest con il papà Rocco Siffredi: « Non è che voglio proteggere papà, ma vi voglio esporre quella che è la mia esperienza, visto che lavoro con lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - tano
Lorenzo Tano difende il padre Rocco Siffredi dalle accuse di abusi: “Non c’è mai stato sfruttamento della ragazze”
"Queste cose sono assurde. Non c'è mai stato sfruttamento, anzi, è stato dato molto alle ragazze. E adesso vedere che lo attaccano e dicono “se non passi da Rocco non lavori” Lorenzo Tano ha rotto il silenzio sul caso che ha coinvolto il padre Rocco Siffredi - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Tano difende papà Rocco Siffredi dalle accuse di abusi: «Non ha mai sfruttato nessuna e non mai preteso percentuali» - Lorenzo Tano scende in campo per raccontare la sua versione dei fatti e difendere papà Rocco Siffredi dalle accuse di abusi. Segnala msn.com
Lorenzo Tano difende il padre Rocco Siffredi dalle accuse di abusi: “Non c’è mai stato sfruttamento della ragazze” - Lorenzo Tano ha rotto il silenzio sul caso che ha coinvolto il padre Rocco Siffredi negli scorsi mesi. Secondo fanpage.it