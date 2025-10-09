Lorenzo Tano scende in campo per raccontare la sua versione dei fatti e difendere papà Rocco Siffredi dalle accuse di abusi. Il pornoattore, infatti, è stato denunciato da alcune attrici perché i suoi comportamenti sul set e fuori dal set non sarebbero stati corretti. Pesanti accuse da cui Rocco ha preso le distanze, negando tutto. Sono intervenute anche Valentina Nappi e Malena che lo hanno difeso. Questa volta è il turno del figlio Lorenzo che lavora con lui a Budapest Lorenzo Tano difende papà Rocco Siffredi. Lorenzo Tano è intervenuto a Luca Ranzani TV per raccontare quello che succede realmente negli studi di registrazione di Budapest con il papà Rocco Siffredi: « Non è che voglio proteggere papà, ma vi voglio esporre quella che è la mia esperienza, visto che lavoro con lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lorenzo Tano difende il papà Rocco Siffredi dalle accuse di abusi: ecco cosa ha detto