Non è stata la partita che Lorenzo Musetti voleva ieri a Shanghai. Negli ottavi di finale del Masters1000 cinese, il toscano è stato nettamente sconfitto dal canadese Felix Auger-Aliassime col punteggio di 6-4 6-2. Una partita che ha confermato l’ottimo stato di forma del canadese, reduce dall’ottimo percorso affrontato agli US Open, dove ha raggiunto le semifinali, impegnando non poco Jannik Sinner. Un rendimento alto al servizio e un’ottima solidità da fondo sono state le armi che Auger-Aliassime ha messo nella sfida. Un incontro importante in ottica qualificazione alle ATP Finals, dal momento che il nordamericano potrebbe avere l’opportunità di scavalcare Musetti nella Race, attualmente all’ottavo e all’ultimo posto per la qualificazione al Master di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti e Simone Tartarini discutono a Shanghai: cosa è successo nel match contro Auger-Aliassime