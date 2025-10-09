Lorenzo Musetti e Simone Tartarini discutono a Shanghai | cosa è successo nel match contro Auger-Aliassime
Non è stata la partita che Lorenzo Musetti voleva ieri a Shanghai. Negli ottavi di finale del Masters1000 cinese, il toscano è stato nettamente sconfitto dal canadese Felix Auger-Aliassime col punteggio di 6-4 6-2. Una partita che ha confermato l’ottimo stato di forma del canadese, reduce dall’ottimo percorso affrontato agli US Open, dove ha raggiunto le semifinali, impegnando non poco Jannik Sinner. Un rendimento alto al servizio e un’ottima solidità da fondo sono state le armi che Auger-Aliassime ha messo nella sfida. Un incontro importante in ottica qualificazione alle ATP Finals, dal momento che il nordamericano potrebbe avere l’opportunità di scavalcare Musetti nella Race, attualmente all’ottavo e all’ultimo posto per la qualificazione al Master di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti
Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0
ATP Washington, Lorenzo Musetti in rotta di collisione con de Minaur e Medvedev. Cobolli nell’ottavo di Tiafoe
Il tabellone di Lorenzo Musetti a Washington: tanti ostacoli duri nonostante sia tds n.2
Le parole di Lorenzo Musetti dopo l'eliminazione agli ottavi a Shanghai - X Vai su X
Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Musetti al Master 1000 Atp di Shanghai. L'azzurro è stato eliminato dal canadese Felix Auger-Aliassime che si è imposto in due set, con il punteggio di 6-4, 6-2. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Musetti e Simone Tartarini si scontrano a Shanghai: cosa è successo nel match contro Auger-Aliassime - Negli ottavi di finale del Masters1000 cinese, il toscano è stato nettamente sconfitto ... Lo riporta oasport.it
Musetti si sfoga ancora contro il pubblico cinese: «Lo fanno apposta, mi vogliono fuori» - di cinesi»), Lorenzo ha criticato gli spettatori anche a Shanghai, nel match perso contro Auger- Da msn.com