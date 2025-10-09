L’Oréal presenta il suo nuovo presidente per l’Europa | sarà Emmanuel Goulin

Novità in casa L’Oréal. Il gruppo ha infatti annunciato una riorganizzazione del proprio Comitato Esecutivo: la novità è il nuovo ruolo di Emmanuel Goulin, che diventerà presidente per l’ Europa a partire dal 1° gennaio 2026. Questo passaggio di consegne è già stato avviato progressivamente dal 1° ottobre 2025. Goulin succederà a Vianney Derville, che diventerà invece chief Growth officer del Gruppo. Emmanuel Goulin è il nuovo presidente L’Oréal per l’Europa. Goulin è attualmente presidente del Travel Retail. Non è nuovo al colosso del beauty: infatti, è stato in precedenza presidente e amministratore delegato di L’Oréal Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

