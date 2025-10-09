L’Oréal presenta il suo nuovo presidente per l’Europa | sarà Emmanuel Goulin
Novità in casa L’Oréal. Il gruppo ha infatti annunciato una riorganizzazione del proprio Comitato Esecutivo: la novità è il nuovo ruolo di Emmanuel Goulin, che diventerà presidente per l’ Europa a partire dal 1° gennaio 2026. Questo passaggio di consegne è già stato avviato progressivamente dal 1° ottobre 2025. Goulin succederà a Vianney Derville, che diventerà invece chief Growth officer del Gruppo. Emmanuel Goulin è il nuovo presidente L’Oréal per l’Europa. Goulin è attualmente presidente del Travel Retail. Non è nuovo al colosso del beauty: infatti, è stato in precedenza presidente e amministratore delegato di L’Oréal Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: presenta - nuovo
Borderlands 4, il nuovo trailer gameplay presenta Rafa, potente Exo-Soldato
"Oltre il velo di Maya della disabilità", Paolo Pantrini presenta il suo nuovo libro
Turtle Beach presenta il nuovo Rematch Wireless Controller di Donkey Kong
Casa delle Arti presenta un nuovo, imperdibile appuntamento con il - ! ` Ore 20.30 (apertura porte ore 20.00) Casa delle Arti – Vico I Donato Jaia 14, Conversano (BA) Sul pal - facebook.com Vai su Facebook
#BYD presenta la Super DM-i: un nuovo capitolo nella #mobilità #elettrica e ibrida - X Vai su X
Luca Pugliese presenta il suo nuovo singolo "Non Fa Più Male" - "Non fa più male", pubblicato dall’etichetta “Terra Arte” è il titolo del nuovo singolo scritto, arrangiato e prodotto da Luca Pugliese. tgcom24.mediaset.it scrive
Temptation Island, Simone Margagliotti presenta il suo nuovo progetto e diventa virale - Simone Margagliotti sfrutta la popolarità di Temptation Island per un nuovo progetto, e il suo video diventa virale. Scrive comingsoon.it