L’operaio resta grave La denuncia della Fiom | Sicurezza trascurata
È sempre ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ ospedale San Gerardo di Monza l’operaio marocchino di 34 anni rimasto vittima lunedì di un grave incidente sul lavoro. La sua prognosi è sempre riservata e l’uomo rischia seriamente il braccio, rimasto stritolato in un macchinario su cui stava lavorando alla Eur-Acciai, azienda siderurgica con ultra-trentennale esperienza specializzata nella commercializzazione di Prodotti Piani (Lamiere – Coils – Nastri) e fiore all’occhiello del suo settore. Proprio per la sua espansione sempre crescente, nel 2011 Eur-Acciai si era trasferita nell’odierna sede di Usmate Velate, su una superficie totale di 30. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
