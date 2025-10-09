Longevity | invecchiare in salute dalla ricerca di base all’applicazione socio-sanitaria

Tarantini Time Quotidiano Si terrà sabato 11 ottobre 2025, a Taranto, nella Sala convegni A della Lumsa in piazza Santa Rita, il convegno sul tema . Promosso da TECNOPOLIS e APMARR (Associazione nazionale Persone con Malattie Remautologiche e Rare Aps), l’appuntamento gode del patrocinio di Regione Puglia, ASL Taranto, Comune di Taranto, CSV Taranto, Ordine dei Biologi Puglia e Basilicata, CETMA DIHSME – European Digital Innovation Hub, Ricerca Globale – Istituto Ricerche Cliniche e Biomediche, Italian Longevity League, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Taranto e LUMSA. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

