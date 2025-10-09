L’Olimpia Milano si mette l’abito da sera e trova un avversario che non può che evocare serate di gala, ossia il Monaco. La squadra del Principato sarà l’ospite dell’esordio casalingo dell’Armani in Eurolega (stasera alle 20 al Forum) in quella che sarà la terza giornata della competizione. Entrambi i team arrivano con un successo in due gare, come ben 14 squadre su 20 della competizione, a testimonianza di un equilibrio che regna sovrano. I milanesi sanno quanto costruire tra le mura amiche un fortino possa essere importante per la classifica, nonostante quest’anno si dovranno dividere praticamente per lo stesso numero di gare tra Forum e Allianz Cloud. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Olimpia ritrova Brown. Sfida a Mirotic al Forum