L’Olimpia ritrova Brown Sfida a Mirotic al Forum

Sport.quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Olimpia Milano si mette l’abito da sera e trova un avversario che non può che evocare serate di gala, ossia il Monaco. La squadra del Principato sarà l’ospite dell’esordio casalingo dell’Armani in Eurolega (stasera alle 20 al Forum) in quella che sarà la terza giornata della competizione. Entrambi i team arrivano con un successo in due gare, come ben 14 squadre su 20 della competizione, a testimonianza di un equilibrio che regna sovrano. I milanesi sanno quanto costruire tra le mura amiche un fortino possa essere importante per la classifica, nonostante quest’anno si dovranno dividere praticamente per lo stesso numero di gare tra Forum e Allianz Cloud. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217olimpia ritrova brown sfida a mirotic al forum

© Sport.quotidiano.net - L’Olimpia ritrova Brown. Sfida a Mirotic al Forum

In questa notizia si parla di: olimpia - ritrova

L’Olimpia ritrova Melli. Test contro il Fenerbahce

l8217olimpia ritrova brown sfidaL’Olimpia ritrova Brown. Sfida a Mirotic al Forum - Esordio casalingo in Eurolega contro il Monaco guidato dal grande ex. Riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: L8217olimpia Ritrova Brown Sfida