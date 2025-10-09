Il lockdown nazionale per il Covid è stato deciso sapendo che in mezza Italia non c’erano contagi. “La misura poteva portare sconvolgimenti imprevedibili”, eppure l’hanno imposta lo stesso dopo una riunione segreta. Una scelta presa alla cieca, con “scarsa intelleggibilità anche da parte mia”, ha detto in una concitata audizione nei giorni scorsi in commissione Covid il professor Luca Richeldi, ex membro del Cts oggi direttore dell'Unità operativa complessa di Pneumologia e del Cemar - Centro malattie dell'apparato respiratorio del Policlinico universitario Agostino Gemelli, le cui parole ( LINK ) hanno spaccato la comunità scientifica e in parte riscritto la storia della pandemia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Lockdown scelta imprevedibile", l'ex Cts getta la maschera