Sulla carta è un libro che riguarda l’informazione pubblica, il titolo eloquente: L’Occupazione. Dall’editto bulgaro a Renzi, da Draghi fino a TeleMeloni. Ecco chi e come ha ucciso il servizio pubblico. Ma non sono sicura che il libro, scritto a quattro mani da Roberto Bertoni e Vincenzo Vita, portato proprio in questi giorni nelle librerie da Paper first, riguardi proprio solo il servizio pubblico. Credo sia qualcosa di più, una critica nel profondo dei madornali errori di una sinistra che si è suicidata. Forte dell’esperienza maturata da sempre nel campo dell’informazione e dei mass media, accompagnato dalla perizia giornalistica di Roberto Bertoni, Vincenzo Vita si immerge nella sua stessa storia personale, con lo sguardo nostalgico a Berlinguer, proponendo una riflessione preziosa per gli operatori dell’informazione ma non solo: quando gli autori chiedono quale sarà “Il futuro della Rai (se ne avrà uno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘L’Occupazione. Ecco chi ha ucciso il servizio pubblico’… e la sinistra, aggiungerei

