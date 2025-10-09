Alle 17 di giovedì 9 ottobre Roberto Bertoni e Vincenzo Vita dialogheranno con Loris Mazzetti e Roberto Zaccaria sul loro libro “L’occupazione. Dall’editto bulgaro a TeleMeloni, vent’anni di occupazione politica e culturale della Rai”. Un viaggio tra conflitti d’interesse, censure e voci messe a tacere. Un libro che racconta come il potere ha trasformato la tv di tutti in un megafono di pochi. Dal 3 ottobre in libreria il nuovo libro edito Paper First L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’occupazione. Dall’editto bulgaro a Renzi, da Draghi a TeleMeloni. Ecco chi e come ha ucciso il servizio pubblico