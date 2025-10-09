L’occupazione Dall’editto bulgaro a Renzi da Draghi a TeleMeloni Ecco chi e come ha ucciso il servizio pubblico

Ilfattoquotidiano.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 17 di giovedì 9 ottobre Roberto Bertoni e Vincenzo Vita dialogheranno con Loris Mazzetti e Roberto Zaccaria sul loro libro “L’occupazione. Dalleditto bulgaro a TeleMeloni, vent’anni di occupazione politica e culturale della Rai”. Un viaggio tra conflitti d’interesse, censure e voci messe a tacere. Un libro che racconta come il potere ha trasformato la tv di tutti in un megafono di pochi. Dal 3 ottobre in libreria il nuovo libro edito Paper First L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217occupazione dall8217editto bulgaro a renzi da draghi a telemeloni ecco chi e come ha ucciso il servizio pubblico

© Ilfattoquotidiano.it - L’occupazione. Dall’editto bulgaro a Renzi, da Draghi a TeleMeloni. Ecco chi e come ha ucciso il servizio pubblico

In questa notizia si parla di: occupazione - dall

Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio. In edicola con il Fatto il rapporto Onu di Francesca Albanese

Milano, al via lo sfratto dello storico centro sociale Leoncavallo: lo sgombero dopo 31 anni dall'occupazione

Ilaria Salis, l’anti casta salvata dalla casta: dall’occupazione di case all’occupazione del seggio

Cerca Video su questo argomento: L8217occupazione Dall8217editto Bulgaro Renzi