Lobuono candidato presidente del centrodestra contro Decaro | In campo con orgoglio e fiducia

Il centrodestra ha finalmente sciolto le riserve in vista delle Regionali del 23 e 24 novembre, annunciando la candidatura a presidente di Luigi Lobuono. Sarà dunque l'imprenditore barese a rappresentare la coalizione, scendendo in campo per sfidare il candidato del centrosinistra, l'ex sindaco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: lobuono - candidato

Il centrodestra chiude sul candidato governatore: Luigi Lobuono verso la corsa per la Regione

Il centrodestra pronto a chiudere sul candidato governatore: Luigi Lobuono verso la corsa per la Regione

Centrodestra, c'è l'annuncio: Luigi Lobuono candidato governatore in Puglia

LOBUONO PER IL CENTRODESTRA Accordo chiuso, ecco il candidato. D’Attis: “Uomo delle istituzioni, forza Gigi” - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli candidato in Campania, Lobuono in Puglia e Stefani in Veneto - X Vai su X

Luigi Lobuono candidato governatore per il Centrodestra. «La sfida non ha un esito scontato». Chi è - Il cerchio si è chiuso: in Puglia il candidato governatore del centrodestra è l’imprenditore barese, ex presidente della Fiera del Levante, Luigi Lobuono. Da quotidianodipuglia.it

È ufficiale: Lobuono ha firmato la candidatura alla presidenza della Regione Puglia - Il centrodestra conferma, ma la Lega valuta ancora la mossa Vannacci. Scrive pugliapress.org